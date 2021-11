Apothekers in VS ‘roekeloos’ met verspreiding opioïden, oordeelt rechtbank

Drie grote Amerikaanse apotheekketens hebben op roekeloze wijze enorme hoeveelheden pijnstillers verstrekt in een tweetal districten in Ohio. Dat oordeelde een federale jury in de VS, meldt persbureau AP. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor hoe andere regio’s en steden apothekers verantwoordelijk willen stellen voor hun rol in de opioïdencrisis.

Opiaten zijn zware pijnstillers. Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen zoals oxycodon en fentanyl. Sinds 1999 zou overmatig gebruik van de middelen al honderdduizenden mensen in de VS het leven hebben gekost.

Alleen al in Trumbull County, een van de twee districten in Ohio, werden tussen 2012 en 2016 zo’n 80 miljoen pijnstillers verstrekt. Dat staat gelijk aan 400 pillen per inwoner. In Lake County werden in die periode zo’n 61 miljoen pillen uitgedeeld.

De districten wezen met een beschuldigende vinger naar apotheken van CVS, Walgreens en Walmart voor het niet stoppen van de stroom pillen die honderden doden zouden hebben veroorzaakt. Volgens de advocaten van de districten heeft de crisis beide regio’s zeker 1 miljard dollar gekost. De klagers menen dat artsen onder druk van farmaceuten te veel pijnstillers hebben voorgeschreven. Apothekers zouden te weinig hebben gedaan om dat tegen te gaan.

Schadevergoeding

Het was de eerste keer dat apothekersbedrijven zich voor de rechter verdedigen in de kwestie rond opiaten. Hoeveel de apotheken aan schadevergoeding moeten betalen, zal in het voorjaar door een federale rechter worden beslist.

Twee andere ketens, Rite Aid en Giant Eagle, hebben al een schikking getroffen met de twee districten in Ohio.