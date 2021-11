Cubaanse Mavys Álvarez Rego beschuldigt Maradona van misbruik en verkrachting

De 37-jarige Cubaanse Mavys Alvarez Rego, die een twintigtal jaar geleden als minderjarige een relatie had met de bijna een jaar geleden overleden Diego Maradona, beschuldigt de Argentijn en diens entourage van misbruik, vrijheidsberoving en verkrachting.

Mavys Álvarez Rego woont tegenwoordig in het Amerikaanse Miami en heeft twee kinderen van 15 en 4 jaar. De voorbije week is ze echter naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires afgezakt op verzoek van een procureur om er een getuigenis af te leggen. Na haar uitlatingen in Amerikaanse media had een Argentijnse ngo immers een klacht ingediend.

De Cubaanse leerde Maradona kennen toen ze amper zestien jaar was. De voormalige voetballer, die zo’n 23 jaar ouder was dan haar, verbleef destijds op Cuba. Op het eiland volgde hij onder toeziend oog van Fidel Castro een ontwenningskuur om af te kicken van allerhande verdovende middelen.

‘In het begin was ik helemaal overdonderd, hij heeft me toen echt veroverd. Twee maanden later begon alles echter te veranderen’, bekende ze. Maradona zou haar toen tot het gebruik van cocaïne aangezet hebben, waardoor ze op haar beurt verslaafd werd. ‘Ik hield van hem, maar tegelijkertijd haatte ik hem ook. Ik dacht zelfs aan zelfmoord.’

Álvarez had vier à vijf jaar een relatie met Maradona, die begon toen ze minderjarig was en hij rond de 40. Foto: AFP

Gedwongen borstvergroting

De relatie zou vier à vijf jaar geduurd hebben. Volgens de vrouw heeft Maradona haar destijds ook verkracht in Havana, de Cubaanse hoofdstad. Dat zou gebeurd zijn in het ziekenhuis waar de voetbalster verbleef. ‘Hij bedekte mijn mond, hij verkrachte me. Ik wil er niet te veel over nadenken’, zei Álvarez. ‘Ik was daarna geen meisje meer, al mijn onschuld werd van mij gestolen.’

In 2001 zou ze dan weer in Buenos Aires tegen haar wil door familieleden van Maradona wekenlang zijn vastgehouden op een hotelkamer. Ze mocht haar kamer niet verlaten en werd gedwongen een borstvergrotingsoperatie te ondergaan. De hele tijd was er sprake van fysiek geweld.

‘Ik heb gedaan wat ik moest doen, de rest laat ik nu aan het gerecht over. Mijn doel is bereikt: zeggen wat er destijds gebeurd is, om te verhinderen dat andere meisjes hetzelfde meemaken. Of in ieder geval dat ze de moed vinden om erover te praten’, vertelde ze tijdens de persconferentie in Argentinië. Álvarez gaf ook aan dat het pijnlijk was om in het land te zijn omdat Maradona daar (en daarbuiten) door veel mensen als een (half)god vereerd wordt. ‘Het is moeilijk om in zijn land te zijn, om te zien dat hij overal is. Hij is een idool terwijl al mijn herinnering van hem als persoon verschrikkelijk aanvoelen’, zei ze.

Vriendschap met Castro

Tijdens voormalige interviews beschreef Álvarez de relatie als consensueel, maar ze zei ook dat Maradona zich minstens één keer aan haar had opgedrongen.

Ze zei verder dat haar familie een relatie met de ster alleen had toegestaan, ondanks het grote leeftijdsverschil, vanwege Maradona’s vriendschap met de overleden Cubaanse president Fidel Castro. ‘Mijn familie zou het nooit hebben geaccepteerd als de Cubaanse regering er niet bij betrokken was geweest’, klonk het.

De Cubaanse regering heeft nog niet geregeerd op de uitspraken van Álvarez. De vijf geviseerde leden uit de entourage van Maradona ontkennen alvast alle betrokkenheid. Een van hen diende reeds een klacht in tegen de ngo wegens laster.

Álvarez toont tijdens de persconferentie een foto van haar, Fidel Castro en Maradona. Volgens de vrouw had de Cubaanse regering ook een hand in de relatie. Foto: AFP