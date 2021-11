Manuscript Einstein brengt recordbedrag op

In Parijs is dinsdag een manuscript van natuurkundige Albert Einstein, waarin hij zijn algemene relativiteitstheorie aan het voorbereiden was, voor een recordbedrag van 11,6 miljoen euro (met kosten) geveild. Wie de koper is, is niet meegedeeld door veilinghuis Christie’s.

Het manuscript telt 54 pagina’s en is mee opgesteld door zijn vertrouweling en medewerker Michele Besso. Het is slechts één van de twee bewaard gebleven en die dienden voor het ontwikkelen van de algemene relativiteitstheorie. Het ontstond volgens Christie’s in 1913 en 1914 in Berlijn en Zürich.

De vorige records voor een manuscript van Einstein waren in 2018 2,8 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) en in 2017 1,56 miljoen dollar (1,39 miljoen euro). Deze lente bracht een brief van Einstein nog 1,2 miljoen euro op.