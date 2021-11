Jazzpianist Jon Batiste en Justin Bieber topfavorieten voor Grammy’s

De Amerikaanse jazzmuzikant Jon Batiste en de Canadese zanger Justin Bieber staan aan kop bij de nominaties voor een Grammy Award, zo blijkt uit de dinsdag onthulde lijst.

De reputatie van Batiste is de voorbije jaren sterk gegroeid. In 2014 stond hij nog op het kleine podium van Gent Jazz, begin dit jaar sleepte hij een Oscar binnen voor zijn werk voor de animatiefilm Soul. Met elf nominaties ligt de 35-jarige pianist ver voor op de 27-jarige popster die er acht heeft. Doja Cat en H.E.R. veroverden er ook acht, Billie Eilish zeven.

De laureaten zullen op 31 januari in Los Angeles worden bekendgemaakt.