Oost-Vlaanderen verbiedt fuiven en andere feesten

Na overleg met de burgemeesters en experts verbiedt gouverneur Carina Van Cauter de komende vier weken fuiven en andere feesten die niet professioneel omkaderd zijn. Het gaat vooral over activiteiten van jeugdverenigingen of sportclubs.

‘Het is niet de bedoeling om het nachtleven stil te leggen of de professionele sector te raken’, verduidelijkt het kabinet van de gouverneur. ‘We gaan ervan uit dat zij de federale regelgeving kunnen respecteren. Dit besluit is gericht op fuiven of publieke evenementen, zoals Chiro-fuiven of KSA-feesten met een tent op het gemeenteplein. Dat willen we aan banden leggen.’

Evenementen of feesten in clubs en danscafés, die onder de federale coronaregels vallen en professioneel georganiseerd worden, vallen niet onder het politiebesluit en kunnen voorlopig wel doorgaan. Ook privéfeesten vallen niet onder de regeling. ‘Wie zelf privé een feest met dertig mensen wil organiseren, heeft geen probleem.’

Het politiebesluit geldt van vrijdag tot en met 26 december. ‘De vraag naar de oudejaarsfeesten stelt zich momenteel dus niet. We gaan er niet voor zorgen dat oudejaar niet in Oost-Vlaanderen mag gevierd worden en elders wel. Maar we veronderstellen dat de regels tegen dan misschien hoe dan ook anders zullen zijn.’

Oost-Vlaanderen zag de voorbije dagen en weken een versnelling in de vierde golf. Een op de vijf mensen die zich vandaag laat testen, is positief. Zo’n 448 Oost-Vlaamse ziekenhuisbedden zijn op dit moment ingenomen door covidpatiënten.

Federale niveau

Woensdagnamiddag vindt een crisisoverleg met alle provinciegouverneurs plaats, zegt West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. ‘Dan gaan we kijken hoe of wat. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. De stijging van de cijfers zijn spectaculair, en we zouden het best weer op het federale niveau trekken om zo veel mogelijk uniformiteit te krijgen. Het systeem kraakt in al zijn voegen, ook in de ziekenhuizen. Meer en meer burgemeesters beginnen dingen te verplaatsen en uit te stellen. Ik heb zelf ook nog nooit zo’n cijfers gezien in West-Vlaanderen sinds de start van de coronacrisis.’

Ook Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx pleit voor een meer eensgezinde aanpak vanuit de hogere overheden, net zoals Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. ‘Het virus is echt overal nu’, zegt hij. ‘De bedrijven hebben ermee te maken, de scholen zijn aan het stilvallen. Waarom zou ik dan nu de jeugdfuiven gaan aanpakken? Dan moet de nationale politiek zijn verantwoordelijkheid nemen en zeggen welke maatregelen ze willen.’