Politievakbonden gaan door met acties na ‘rampzalig’ overleg met minister

De ontmoeting tussen de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over een loonsverhoging en de eindeloopbaanregeling is dinsdagnamiddag op niets uitgedraaid. Het overleg ging rond 15.45 uur van start maar werd amper drie kwartier later alweer afgebroken, volgens de vakbonden die de vergadering als ‘rampzalig’ bestempelen.

‘Het is duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Ze was slecht geïnformeerd en verwarde dossiers met elkaar. Het was bedroevend’, hekelde Thierry Belin van het NSPV na afloop van het video-onderhoud. ‘De acties zullen doorgaan’, besloot hij.

‘Wij hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten’, klonk het ook in een gemeenschappelijke verklaring van de bonden.

Op voorhand waren de bonden nog ‘optimistisch maar niet naïef’. Thierry Belin van het NSPV gaf aan niet in te zien ‘hoe de minister in korte tijd nog budget kan vinden’.

Het overleg vond digitaal plaats. Minister Verlinden zit momenteel in quarantaine omdat ze maandag contact had met de Franse premier Jean Castex, die nadien positief testte op covid-19. Ook premier De Croo en drie andere ministers zitten in quarantaine.