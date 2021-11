Activisten van een plaatselijke ngo vonden in de bossen nabij de Poolse stad Siemiatycze, zo’n 25 kilometer van de grens met Wit-Rusland, een Syrische man en vrouw, broer en zus, bibberend van de kou. De eerste sneeuw is gevallen in de regio en dat maakt de situatie er niet beter op voor de duizenden migranten die er vastzitten. De broer en zus, die anoniem wensen te blijven, getuigen: ‘Als we wisten dat het zo zou zijn, waren we nooit vertrokken. We hoopten op een betere toekomst.’