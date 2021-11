Eerste Airbus 340 ooit geland op Antarctica

De Portugese luchtvaarmaatschappij Hi Fly is naar eigen zeggen de eerste om een Airbus A340 te laten landen op het ijs van Antarctica. Het vliegtuig deed er vijf uur over om vanuit Zuid-Afrika het witte continent te bereiken.

Dat meldt het bedrijf dinsdag. De vlucht dateert al van 2 november, maar nu pas zijn beelden vrijgemaakt. ‘Het vliegtuig zal dit seizoen ingezet worden om een klein aantal toeristen samen met wetenschappers en noodzakelijke goederen naar het continent te brengen’, klinkt het.

Het vliegtuig steeg op in Kaapstad, en had 77 ton brandstof aan boord. Volgens Hi Fly is de vlucht probleemloos verlopen. De landing gebeurde op hard gletsjerijs, met een dikte van zo’n 1,4 km. De ijslaag was over een lengte van 3 km speciaal ingekerfd om problemen bij de landing te voorkomen.

De aanwezigheid op Antarctica was van korte duur. Na een stop van amper drie uur keerde het vliegtuig al terug naar Kaapstad.