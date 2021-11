E40 richting Brussel in Merelbeke weer vrijgegeven

De E40 richting Brussel is na de gerechtelijke actie in het Oost-Vlaamse Merelbeke opnieuw vrijgemaakt. Dat melden de federale politie en het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat nog een file, maar het verkeer wordt niet langer omgeleid.

De federale politie had de E40 dinsdagnamiddag rond 15.30 uur afgesloten in Merelbeke richting Brussel. Dat was niet in het kader van een vakbondsactie, maar had wel te maken met een gerechtelijke actie in een lopend onderzoek.

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum riep iedereen op om de omgeving te vermijden. Er stond al snel een file van een vijftal kilometer. Ook in de richting van Oostende was het aanschuiven. Het verkeer werd omgeleid via de R4 en de E17.