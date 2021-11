Philippe Clement blikt vooruit op treffen met RB Leipzig: ‘Bijna iedereen is fit’

Club Brugge-coach Philippe Clement onderschrijft het belang van het duel met RB Leipzig op de vijfde speeldag in Champions League-groep A, woensdagavond in het Jan Breydelstadion. ‘Morgen krijgen we een eerste kans om iets uitzonderlijk te doen’, verklaarde Clement dinsdag op het persmoment.

Speelt Club Brugge gelijk tegen de Duitsers, dan is het zeker van de derde plaats en de bijhorende overwintering in de Europa League. ‘Voor deze Champions League-campagne zeiden veel mensen dat we nul op achttien zouden halen. Maar tot nu hebben we in Europa goede dingen laten zien en vier verdiende punten gehaald’, vertelde Clement.

‘Van in het begin heb ik gezegd dat de campagne goed zou zijn als we twee keer kunnen stunten. Bij drie stunts, doe je iets exceptioneel, want dan kan je je kwalificeren. Morgen krijgen we een eerste kans om iets uitzonderlijk te doen. Ik voel heel veel drive en goesting om het over de streep te trekken. We spelen morgen om te winnen. Lukt dat, dan kan het nog een crazy verhaal worden. Dan speel je op de slotspeeldag bij PSG normaal voor de tweede plaats.’

Het gaat de Belgische kampioen niet voor de wind, met een één op zes in de competitie. De verrassende koploper Union telt al zeven punten meer dan Club Brugge. Het was volgens Clement niet gemakkelijk om de knop om te draaien na de 2-1 nederlaag tegen KV Mechelen van vrijdag. ‘Want we leggen de lat hoog voor onszelf. Ik heb de voorbije dagen een goede reactie gezien op training. Iedereen is klaar voor de volgende wedstrijd. In de competitie hebben we al te veel punten verloren. Maar het momentum kan snel keren. We hadden veel meer verwacht van de match tegen KV Mechelen. Na de interlandbreak wilden we de teleurstelling van tegen Standard (1-1) doorspoelen, en dat is ons niet gelukt.’

Ignace Van der Brempt was dinsdagochtend een opvallende aanwezige op het trainingsveld in het Belfius Basecamp in Westkapelle. De flankspeler testte positief op het coronavirus in aanloop naar de competitiematch van vrijdag tegen KV Mechelen, maar mag nu toch hopen op een stek in de selectie. Eduard Sobol is na zijn ziekte nog te zwak om woensdag in actie te komen. ‘Voor de rest is iedereen fit.’

Eder Balanta kijkt net als zijn trainer vol ongeduld uit naar het duel met Leipzig. ‘Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons’, zei de Colombiaan. ‘We willen overwinteren in Europa. In de competitie gaat het nog niet zoals we willen. Maar we weten dat we heel wat kwaliteit hebben. We moeten blijven hard werken. Iedereen kent de kwaliteiten van Leipzig, ze spelen met veel energie en power. Ze zullen er morgen alles aan doen om een goed resultaat te behalen.’