Hoe een verdwenen tennisster Peking doet beven

De Chinese tennisster Peng Shuai beschuldigde een hoge partijfunctionaris van seksueel misbruik. Prompt verdween ze enkele weken van de aardbodem. De Chinese overheid heeft met haar een zoveelste keer de beproefde verdwijntruc toegepast. Het moest Pengs’ MeToo verhaal in de kiem smoren. Maar kan dat nog wel, of is de geest echt uit de fles?





China-kenner Giselle Nath praat ons bij over hoe de Chinese communistische partij nog steeds omgaat met mensen die niet in de pas lopen. En over hoe diezelfde partij doodsbang is van MeToo.