Opvoeder topsportinternaat in Gent vrijgesproken voor grensoverschrijdend gedrag

Een opvoeder van het Gentse topsportinternaat is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens het hof was er sprake van onbetamelijk gedrag, maar is er niets strafbaars gebeurd.

De man ging close om met bepaalde leerlingen, stelde het hof vast, en toonde naar sommigen erg flirterig gedrag. Toen een meisje vijftien was, kreeg ze volgens haar verklaring voor het eerst te maken met haar opvoeder – op dat ogenblik een dertiger. Hij kocht enkele keren pikante lingerie en legde die onder haar hoofdkussen in het topsportinternaat. Hij raakte haar opvallend vaak aan en maakte seksuele toespelingen.

In eerste aanleg veroordeelde de correctionele rechtbank de man tot acht maanden cel met uitstel en een forse boete. Hij mocht ook voor tien jaar geen beroep of hobby uitoefenen waarbij hij met minderjarigen in contact komt.

‘Vrijspraak op het randje’

De man zei ter verdediging dat hij dicht bij de studenten stond, maar nooit over de grens ging. Hij gaf toe dat hij de lingerie had gekocht, maar pas toen het meisje achttien was en niet meer op internaat zat. Ze hadden toen ook een kortstondige relatie.

Er zijn, volgens de rechter, geen aanwijzingen van misbruik of aanranding. Zo viel de eerste kus pas nadat het meisje het internaat had verlaten en zijn er geen aanwijzingen dat hij haar zou hebben betast of haar naakt of halfnaakt zou hebben gezien.

Dat de lingerie pas na haar achttiende jaar zou zijn geschonken, acht het hof zeer onaannemelijk, maar er is geen bewijs dat dit niet het geval is. ‘Dit is een vrijspraak op het randje, maar de wet schrijft nu eenmaal voorwaarden voor, die vervuld moeten zijn’, gaf de voorzitter van het hof de man nog mee. ‘We hopen dat je je lesje hebt geleerd.’

Aan het Gentse topsportinternaat verblijven zowat alle topgymnasten vanaf hun elfde tot hun achttiende, net als tieners in andere sportdisciplines.