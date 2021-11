Charles: ‘Ik heb één rode sweater en één wit T-shirt, al de rest van mijn kleding is zwart’

Ze won The voice in 2019, kreeg een contract bij een groot platenlabel en schreef mee aan ‘The wrong place’, het nummer waarmee Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival trok. Charlotte Foret oftwel Charles is dit najaar en volgend jaar niet weg te slaan van Belgische en buitenlandse podia. Zo treedt ze dit weekend op in de Brusselse Botanique, waar ze haar debuut-EP voorstelt. Dit zijn alvast haar stijlgeheimen.