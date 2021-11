Eddie Redmayne: ‘trans vrouw Lili Elbe spelen was een fout’

Foto: The Washington Post via Getty Im

Acteur Eddie Redmayne heeft spijt van zijn rol in de film The Danish girl. Dat zegt hij in een interview met The Sunday Times.

De rol van Lili Elbe, een van de eerste mensen ter wereld die een operatie voor geslachtsverandering onderging, leverde acteur Eddie Redmayne een Oscarnominatie op. Toch zou Redmayne de rol niet meer aannemen als die hem nu aangeboden zou worden.

‘Ik maakte die film met de beste intenties, maar ik vind nu dat ik een fout gemaakt heb’, zei de Britse acteur aan The Sunday Times. ‘De moeilijkheid bij casting is dat bepaalde mensen niet mee aan tafel zitten. Er moet op dat vlak meer gelijkheid komen, anders blijven we dezelfde debatten voeren.’

Van gedachten veranderd

Toen werd aangekondigd dat Redmayne de Deense kunstenares Elbe zou spelen, kwam er al protest uit de transgendergemeenschap. Maar de kritiek ging grotendeels liggen toen het publiek de sterke vertolking zag.

In die tijd sprak Redmayne met cultuurmagazine Indiewire over de rol. ‘Ik denk dat trans mensen nog altijd gediscrimineerd worden op veel werkplaatsen,’ zei hij toen, ‘en veel cisgender mensen hebben geld verdiend met trans verhalen. Maar ik hoop – zoals elke acteur – dat ik elke rol kan en mag spelen, zolang ik dat met integriteit en verantwoordelijkheid doe.’ Daar komt de acteur dus nu op terug.