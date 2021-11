Speelgoed niet altijd veilig voor kleuters

Winkels bieden nog altijd speelgoed aan dat gevaarlijk is voor kinderen onder de drie jaar. Dat blijkt uit een controleactie van de FOD Economie.

Acht speelgoedartikelen zijn als gevolg van de actie van de FOD Economie al van de markt gehaald. Dat gebeurde onder meer omdat de speeltuigjes kleine onderdelen bevatten die kunnen loskomen en die een kind kan inslikken. Twee andere producten moeten volgens een ministerieel besluit worden teruggeroepen.

‘De maatregelen illustreren het nut van dergelijke controlecampagnes’, zegt woordvoerster Lien Meurisse in een persbericht. ‘Maar ouders kunnen gerust zijn: dit is geen weerspiegeling van de situatie op de hele Belgische speelgoedmarkt. Bij de keuze van de producten hebben we specifiek gelet op speelgoed waarvan men kon aannemen dat het niet aan de veiligheidsvereisten voldeed. We moeten waakzaam blijven bij het kopen van speelgoed.’

Risico op verstikking

Volgens de FOD Economie moeten ouders vooral nagaan of er aan het speelgoed geen kleine onderdelen zitten die kunnen losraken of vervormen. Jonge kinderen kunnen die inslikken, wat tot verstikking kan leiden. Lees de gebruiksinstructies en waarschuwingen om er zeker van te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind, luidt een andere veiligheidstip. En: koop speelgoed bij betrouwbare winkels en webshops.

Europees waarschuwingssysteem

De controleactie van de FOD Economie liep van begin 2020 tot mei 2021; daarbij werden 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Elf artikelen vertoonden technische tekortkomingen, waarvan er tien een ernstig risico inhielden. Dat heeft de Belgische overheidsdienst gesignaleerd in het Europese waarschuwingssysteem Safety Gate. Dat platform maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen de landen mogelijk, zodat gevaarlijke consumentenproducten die in de Europese Unie aanwezig zijn, uit de handel kunnen worden genomen.