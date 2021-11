Belgian Cats spelen in Washington tegen de VS, Rusland en Puerto Rico voor WK-ticket

De Belgische vrouwenbasketbalploeg neemt het van 10 tot en met 13 februari 2022 in het Amerikaanse Washington op tegen olympisch kampioen VS, Rusland en Puerto Rico voor een plek op het WK basketbal in Australië.

België zat in de tweede pot en zo vermeden de Cats in ieder geval China, Japan en Servië. Uit de eerste bokaal kwamen de Verenigde Staten. Pot 3 leverde Rusland op en vanuit de pot met de laagst gerangschikte landen kwam Puerto Rico in de groep van België terecht.

De eerste drie van elk toernooi veroveren een WK-ticket, behalve in de poules van gastland Australië en olympisch kampioen VS. Die twee landen zijn al gekwalificeerd. In de poule van de Cats gaan dus de twee beste landen naast de VS door naar het WK.

De Belgische vrouwen namen in 2018 in Tenerife voor het eerst deel aan een WK basketbal. Ze werden de revelatie van het toernooi en eindigden uiteindelijk als vierde.