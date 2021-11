Kevin Spacey moet 31 miljoen dollar betalen aan ‘House of cards’-studio

Een arbitragecollege heeft beslist dat Kevin Spacey 31 miljoen dollar moet betalen aan MRC, de studio achter de serie House of cards. Die eiste de geldsom nadat de Amerikaanse acteur en producer was beschuldigd van seksueel wangedrag.





Spacey zou, volgens MRC, zijn contract hebben geschonden door ‘bepaalde gedragingen ten opzichte van crewleden, in elk van de vijf seizoenen dat hij acteerde en producer was van de Netflix-serie House of cards’. Op het moment dat de crewleden naar buiten kwamen met de beschuldigingen, speelde Spacey de hoofdrol in de serie.

MRC ontsloeg Spacey en herschreef het volledige zesde seizoen, dat op dat moment al in productie was. De studio bracht het seizoen terug van 13 tot 8 afleveringen om de deadlines te kunnen halen. Dat leidde tot een verlies van miljoenen dollars, claimde hij.

‘De veiligheid van onze werknemers, sets en werkomgeving is enorm belangrijk. Daarom blijven we aandringen op aansprakelijkheid’, liet de studio maandag weten in een persbericht. Van Spaceys kant kwam er nog geen commentaar op de beslissing. Die kwam er na een arbitrageproces dat drie jaar duurde.

MeToo

De 62-jarige Oscarwinnaar kwam in opspraak in 2017, tijdens de MeToo-beweging. Acteur Anthony Rapp beschuldigde Spacey ervan hem seksueel benaderd te hebben op een feestje. Dat zou zijn gebeurd in 1986, toen Rapp veertien jaar was. Spacey liet weten zich daar niets van te herinneren, maar bood wel zijn excuses aan. Daarna volgden nog andere beschuldigingen. Sommigen, onder wie Rapp, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de acteur.

MRC lanceerde daarop een interne enquête. Daaruit bleek volgens de studio dat de acteur zich ook op de set had misdragen. Het stopte meteen de samenwerking met Spacey.

De enige strafzaak tegen de acteur, voor seksuele agressie tegen een achttienjarige man in een resort in Nantucket, werd onontvankelijk verklaard door de rechtbank van Massachusetts in 2019.

Underwood-video

In de serie speelde Kevin Spacey de rol van Frank Underwood, een Amerikaanse politicus zonder scrupules. Na de beschuldigingen lanceerde de acteur een video waarin hij in Underwood-stijl het publiek toesprak. Een van de frappantste uitspraken daarin was: ‘Ik speelde nooit volgens de regels. Jullie hielden ervan.’