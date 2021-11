Auteurs sluiten zich aan bij boycot Israël van Sally Rooney

Meer dan zeventig auteurs en uitgevers steunen de Ierse schrijfster Sally Rooney, die besliste haar nieuwe roman Beautiful world, where are you (Prachtige wereld, waar ben je) niet in het Hebreeuws uit te brengen.

Rooney kondigde vorige maand aan dat ze een bod had geweigerd van de uitgeverij Modan, die haar eerste twee romans had uitgegeven in Israël. Ze schaart zich achter de actie Boycott, Divestment, Sanctions movement (BDS), die vindt dat Israël Palestijnen onderdrukt en beslissingen van de Verenigde Naties overtreedt. Modan publiceert ook boeken van het Israëlische ministerie van Defensie.

Kamila Shamsie is een van de internationale groep schrijvers die een steunverklaring van Artists for Palestine UK ondertekende. Onder hen ook auteurs als Rachel Kushner, Monica Ali, China Miéville, ­Geoff Dyer en Pankaj Mishra. Shamsie won in 2019 de Nelly Sachs-prijs van de stad Dortmund, die de ­oeuvreprijs weer introk toen bekend werd dat Shamsie BDS steunde. De brief verwijst naar een rapport van Human Rights Watch van dit voorjaar, waarin de behandeling van Palestijnen in Israël wordt vergeleken met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.