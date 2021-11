Zeker 45 doden bij busongeval in Bulgarije

In het Bulgaarse Bosnek zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 45 mensen om het leven gekomen toen een bus na een ongeval in brand schoot. Ook zijn meerdere passagiers gewond geraakt. Onder de slachtoffers zouden verschillende kinderen zijn.

‘Vijfenveertig of zesenveertig mensen zijn overleden’, bevestigde commissaris Nikolay Nikolov, hoofd rampenbestrijding, op de openbare televisie BNT. Het ongeval vond plaats rond 2 uur op een snelweg nabij het dorp Bosnek, 40 kilometer ten zuiden van Sofia. De oorzaak van ongeval kon nog niet worden vastgesteld.

Zeven passagiers konden gered worden en zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad, zei hij. Volgens tv-station bTV zaten twaalf kinderen in het voertuig afkomstig van Istanbul en op weg naar Skopje.

‘Het is een tragedie. We weten niet of alle slachtoffers uit Noord-Macedonië komen, maar we nemen dit aan omdat de bus in het land is geregistreerd’, reageerde de premier van Noord-Macedonië Zoran Zaev, in een interview op Nova televisie.