De Croo en vier ministers in quarantaine na bezoek Franse premier, die corona bleek te hebben

Premier De Croo en vier andere ministers moeten in quarantiane nadat Franse premier Jean Castex maandag positief testte. Dat bevestigt de woordvoerder van De Croo. Ook ministers Wilmès, Van Quickenborne, Dedonder en Verlinden moeten in quarantaine.

‘Bon, zijn we?', zei de Franse premier Jean Castex aan het einde van de persconferentie maandagnamiddag tegen Belgisch premier Alexander De Croo. Elkaar op de schouder kloppend, liepen de twee onder het oog van de camera’s de trappen op. Nakeuvelend, zonder masker. Jammere beslissing, blijkt achteraf. Want een van de dochters van Castex testte maandag positief. Ook de PCR-test die de Franse premier zelf liet afnemen kwam daarna positief terug. Dat schrijft het Franse persbureau AFP.

Castex was maandag in België voor een Belgisch-Frans veiligheidsoverleg, waarop premier en de verschillende ministers aanwezig waren. Nu moeten De Croo (Open VLD) en ministers Sophie Wilmès (MR), Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Ludivine Dedonder (PS) en Annelies Verlinden (CD&V) in quarantaine tot de testresultaten van hun PCR-testen negatief terugkomen. ‘Premier De Croo zal zich woensdag laten testen en zal, net als de andere ministers, tot de resultaten van de PCR-test gekend zijn, in quarantaine blijven’, bevestigd de woordvoerder van De Croo.

Bij aankomst op de persconferentie hadden de twee een mondmasker op, maar dat werd na de conferentie vergeten. Extra pijnlijk was dat De Croo tijdens de persconferentie nog eens had benadrukt dat ‘we allemaal samen, verenigd zijn tégen het virus’ naar aanleiding van de vernielingen tijdens de betogingen tegen de coronamaatregelen afgelopen zondag.