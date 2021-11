Het incident waarbij oma’s en kinderen op een kerstparade verpletterd werden door een auto, blijkt een spijtig drama te zijn. ‘Dit was geen terreurdaad.’

Het ene moment klonk ‘Jingle bells’ door de luidsprekers, het ­volgende steeg er gegil op dat ­volgens ooggetuigen door merg en been ging, toen een chauffeur in een ­rode terreinwagen zondag inreed op een kerstparade in Waukesha, ­Wisconsin. De voorlopige tol is vijf dodelijke slachtoffers en veertig gewonden.

Onder de gewonden zijn er heel wat kinderen, van drie tot zestien jaar oud, en leden van de Milwaukee Dancing Grannies. Dat is een vereniging van dansende en zingende oma’s die zeer populair zijn als majorettes bij zulke parades. De onschuld van de slacht­offers voegt niet alleen toe aan de tragiek van het drama, maar maakt ook de vragen over de identiteit van de ­dader en zijn motieven des te groter.

• Waarom schoot de 17-jarige Kyle Rittenhouse twee betogers dood?

De overheid wachtte gisteren lang met het vrijgeven van meer ­gegevens, ook over een aangehouden persoon. Er werd gespeculeerd dat het drama iets te maken had met de ophefmakende vrijspraak van Kyle Rittenhouse (18) in ­Kenosha. Dat is de jongeman die ­vorig jaar twee mensen doodschoot en een derde verwondde toen hij ‘burgerwacht’ speelde tijdens het Black Lives Matters-protest in Kenosha. Dat ligt ook in ­Wisconsin, niet ver van Waukesha.

Maar een bron bij het onderzoek vertelde aan de Washington Post dat de 39-jarige bestuurder van de rode SUV, Darrell B., aan­wezig was bij een mesincident in een woning en wegstoof toen de politie ter plekke kwam. De man was vorige maand opgepakt nadat hij de moeder van zijn kind omvergereden had op een parkeerterrein van een benzinestation, maar kwam vrij nadat hij volgens de New York Times een borgsom van 1.000 dollar had betaald. Niets wijst erop dat ideologie een rol speelde. ‘Dit was geen terreurdaad’, bevestigde de politiechef van Waukesha later op een persconferentie.

Olie op het vuur

Dat nieuws komt niet ongelegen na de vrijspraak van Rittenhouse. Een verband tussen de twee zaken had olie op het vuur kunnen gooien. In het weekend waren de reacties op de vrijspraak hevig, maar minder geweld­dadig dan werd gevreesd. De morele verontwaardiging was groot, maar juridisch gezien was de uitspraak niet zo verrassend.

Wat begrippen als ‘vrije wapendracht’ en ‘recht op zelfverdediging’ betreft, is er een kloof ontstaan tussen wat veel mensen als ethisch verantwoord ervaren, en wat de wet toelaat. ‘Alleen in de VS kan een zeventienjarige een semiautomatisch geweer grijpen, naar een naburige staat rijden, provoceren, twee mensen doodschieten en een derde verwonden en vrijuit gaan’, reageerde Josh Horwitz, de directeur van het Educational Fund to Stop Gun Violence.

Jaren van beïnvloeding door de wapenlobby heeft de wetgeving steeds permissiever gemaakt. ­President Joe Biden maakt geen haast met federale beperkingen, omdat die ­gedoemd zijn te botsen op een ­Republikeins njet in het Congres. Meer dan dertig staten hebben ­inmiddels Stand your ground-wetten, die burgers toe­laten vuurwapens te ­gebruiken zodra ze zich ook maar enigszins ­bedreigd voelen.

Angst als excuus

Ook in Wisconsin wordt het gebruik van vuurwapens als zelf­verdediging beschouwd wanneer de schutter voelt dat hij niet meer kan ontsnappen en reden heeft om bang te zijn dat hij gedood zou worden of lichamelijke schade zou kunnen oplopen.

Dat de schutter zelf de bedreigende situatie veroorzaakte, hoeft een jury niet mee in overweging te nemen. Ook bij Rittenhouse, die de drie mensen neerschoot ‘uit schrik dat ze zijn wapen zouden afnemen en tegen hem gebruiken’, vond de jury het na lang beraad­slagen aannemelijk dat hij ‘uit angst handelde’ en ze sprak hem daarom vrij. Critici noemen deze ruime ­interpretatie van zelfverdediging een recept voor nog meer geweld.

Deze week valt ook het verdict over de witte mannen die Ahmaud Arbery (25) van het ­leven beroofden. Arbery was aan het joggen in een witte wijk van ­Brunswick, ­Georgia, toen een ex-politieman en zijn zoon hem met de auto klem­reden. ‘We dachten dat hij een dief was’, zeiden ze. Ze beweren ook dat toen ze Arbery ­gewapend benaderden, die naar één van hun vuur­wapens zou hebben gegrepen. Ook zij pleiten zelfverdediging in een zaak die door velen als een racistische lynch­partij wordt gezien.