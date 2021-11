Deze zal meer pijn doen dan de drie vorige: Vlamingen getuigen over de vierde lockdown in Oostenrijk

Dorpen die uitgestorven lijken, gesloten winkels, wachtrijen aan apothekers en de toeristische sector die met de handen in het haar zit. Oostenrijk is voor de vierde keer in lockdown en dat begint bij velen zwaar te wegen. ‘Normaal weten we nu al hoe het winterseizoen er zal uitzien, nu blijven reservaties uit’, zeggen uitgeweken Vlamingen die er een hotel of gasthuis uitbaten.