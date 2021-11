Taliban verbieden vrouwen in tv-drama’s

De taliban hebben nieuwe religieuze richtlijnen uitgevaardigd voor tv-zenders.

Het ministerie voor de Promotie van Deugd en de Preventie van Ondeugd heeft bepaald dat vrouwelijke journalisten en presentatoren voortaan een hidjab moeten dragen wanneer ze in beeld zijn.

In tv-drama’s en soaps ­mogen geen vrouwelijke ­acteurs meer te zien zijn. ­Worden ook verboden: films die geacht worden in strijd te zijn met de sharia en Afghaanse waarden of die de profeet Mohammed opvoeren. Komedies en ontspanningsprogramma’s die de religie beledigen zijn ook taboe, net als buitenlandse films die buitenlandse culturele waarden uitdragen.

Propaganda

In totaal heeft het taliban­ministerie acht nieuwe richtlijnen voor tv-zenders uitgevaardigd. Het is de eerste keer sinds de machtsovername van de taliban in augustus dat het ministerie de Afghaanse televisie probeert te reguleren. ‘Het zijn geen regels, maar religieuze richtlijnen’, verklaarde een woordvoerder van het ministerie aan het Franse persbureau AFP.

Met westerse hulp en via privé-investeringen zijn sinds de val van het vorige taliban­regime in 2001 tientallen tv- en radiostations opgericht. Ze zenden zowel zangwedstrijden uit als muziekvideo’s en Turkse en Indiase soaps. Tijdens hun regeerperiode tussen 1996 en 2001 waren televisie en film verboden. Er was alleen een ­radiozender die propaganda en islamitische programma’s uitzond.