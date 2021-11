Waalse kabelmaatschappij Voo gaat naar Orange

Orange Belgium, dochter van het Franse Orange, koopt de Waalse kabelmaatschappij Voo. Telenet valt naast de prijzen. Orange Belgium start nu exclusieve onderhandelingen om Voo definitief in te lijven.

De verkoop van de Waalse kabelmaatschappij Voo, met in zijn zog het Brusselse Brutélé, is de grootste hertekening van het Belgische telecomlandschap in meer dan vijftien jaar. Het verkoopproces, waar al anderhalf jaar aan gewerkt wordt, landde eerder vandaag.

Eerder waren al drie financiële fondsen die kandidaat-koper waren, afgevallen. Alleen de telecombedrijven Telenet en Orange bleven nog over. Hun biedingen lagen dicht bij elkaar, het gevolg van een subtiel opbod dat al maanden bezig was.

Voor Telenet, dat al van in de tijd van toenmalig ceo Duco Sickinghe naar Voo lonkt, was het dé kans om eindelijk een nationale speler te worden. De Waalse kabel is het ontbrekend puzzelstuk in de uitbouw van Telenet in België. ­Telenet bood al in 2006 op de Waalse kabelmaatschappijen en waagde opnieuw zijn kans in 2019. In die periode bood het ook op de Brusselse kabel. Telkens zonder succes. En dat is nu ook weer zo, zo zeggen verschillende bronnen. Het is Orange Belgium die de fase van exclusieve onderhandelingen ingaat.

In 2019 had eigenaar ­Nethys, rond het toenmalige kopstuk Stéphane Moreau, Voo verkocht aan het Amerikaanse fonds Providence, op basis van een waardeschatting van 1,2 miljard. ­Moreau verkocht toen ook de windmolengroep Elicio (het vroegere Electrawinds) voor één euro aan een coalitie rond Mithra-topman François Fornieri. Aan de deals, die er kwamen zonder overleg met de politieke hoofdaandeelhouder, hing een geur van persoonlijke verrijking. De Waalse politiek greep in, zette de top van Nethys aan de deur en bevroor de verkoop.

Voo komt nu in handen van Orange, een telecomoperator waardoor het tot nader order zijn thuishaven heeft gevonden. Voor Telenet is het een zure misser. Eerder dit jaar probeerde het Franse moederhuis van Orange Belgium, de Belgische dochter nog van de beurs te halen. Dat mislukte wegens de lage biedprijs.