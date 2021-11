De Spanjaard Mario Lebrato, wetenschapper bij Bazaruto Center for Scientific Studies, maakte zeldzame beelden van haaienkannibalisme. Op de beelden is te zien hoe een zwartpunthaai een groot deel van zijn romp kwijt is nadat hij een ongenadige aanval van andere haaien had verduurd op het moment dat hij vrijgelaten wordt. De haai blijft dapper verder zwemmen terwijl hij veel bloed verliest.