Zweeds Europarlementslid beboet voor seksueel geweld tegen partijgenote

Een Europarlementslid van de extreemrechtse Zweedse Democraten (SD) is in beroep veroordeeld voor seksueel geweld tegen een partijlid. Dat heeft de Zweedse justitie maandag bekendgemaakt.

De 58-jarige Peter Lundgren werd vorig jaar in eerste instantie vrijgesproken, maar werd uiteindelijk veroordeeld tot 60 dagboetes, nadat het parket meer bewijzen had voorgelegd voor het hof van beroep in Göta, in het zuiden van het land. Bij een dagboete is het verschuldigde bedrag gekoppeld aan het inkomen en het vermogen van de beklaagde.

Lundgren werd ervan beschuldigd in maart 2018 de seksuele integriteit van het slachtoffer geschonden te hebben door zijn handen onder haar trui en bh te wringen en op haar borsten te leggen, klinkt het in de aanklacht. Op basis van het onderzoek besloot het hof dat er ‘geen redelijke twijfel’ bestond over de voorgelegde feiten en dat ze buiten de wil van het slachtoffer plaatsvonden, verklaarde de Zweedse justitie. Lundgren riskeerde een gevangenisstraf van twee jaar.

De zaak kwam in mei 2019 aan het licht toen Kristina Winberg, destijds eveneens Europarlementslid voor SD, de partijleiders op de hoogte bracht van Lundgrens gedrag tegenover een andere Europese verkozene. Volgens de Zweedse pers had dat als gevolg dat hij van de lijst voor de volgende Europese verkiezingen werd geschrapt. De Zweedse Democraten rechtvaardigden hun besluit echter door ‘het laakbaar en roekeloos gedrag ten opzichte van collega’s en personeel’ van de partij.

Lundgren zetelt sinds 2014 in het Europees Parlement. Hij was de eerste van zijn partij die daar verkozen raakte. Daarvoor werkte hij als vrachtwagenchauffeur.