Britten willen vast tapijt van Balta weer vleugels geven

De Britse vloerbedekkingsgroep Victoria Plc bevestigt dat het mikt op de overname van een deel van Balta. Victoria wil de divisie kamerbreed tapijt nieuw leven inblazen.

Ook Balta bevestigt in een persbericht dat het in gesprek is met Victoria omtrent de verkoop van bepaalde activiteiten. Victoria mikt volgens onze informatie op de divisie kamerbreed tapijt. Dat tapijt wordt gemaakt in Sint-Baafs-Vijve. Die fabriek, onderdeel van het oude Balta Industries nv, werkt vooral voor de Britse markt. Het levert er tapijt aan verkopers zoals Carpetright.

Voor Victoria, zelf een Britse speler, heeft het zin die afdeling te kopen. Victoria kan het inpassen in zijn eigen logistiek apparaat. Victoria zou zo meer op service kunnen richten en misschien wat prijsdruk waar vast tapijt nu mee te maken heeft, kunnen wegnemen. Dat is natuurlijk afwachten.

De fabriek in Tielt lijkt in tegenstelling tot ons eerder bericht vanmorgen niet mee te zullen verhuizen. Balta sprak in dat verband over ‘feitelijke onjuistheden’ zonder zelf enige duiding of commentaar te willen geven. Sint-Baafs-Vijve is het oude hart van de groep Balta dat werd uitgebouwd door de familie Balcaen. De activiteit vast tapijt met zijn vele werknemers losweken van de rest van Balta, wordt nog een uitdagende klus.

De algemeen directeur van Victoria, Philippe Hamers, gaf tot 2016 zelf leiding aan die divisie bij Balta. Hij was de gedoodverfde opvolger van Hendrik Deruyck maar de financiële aandeelhouder van Balta koos voor een outsider. Hamers vertrok en werd even later ceo van Victoria. Die groep is een indrukwekkend overnameparcours aan het neerzetten in de sector.

En Balcaen?

Balta verloor de jongste jaren dan weer regelmatig goede medewerkers. Specialisten zien in de overname van de divisie kamerbreed tapijt door Victoria een mogelijke win win. Balta is van een moeilijke tak verlost die met vrij lage marges kampt. De deal is echter nog niet rond. In het persbericht wordt gewaarschuwd dat de uitkomst nog onzeker is. De onbeantwoordde vraag blijft wat met de overige activiteiten van Balta zal gebeuren. Eerder dit jaar stond Unilin (Mohawk) dicht bij de aankoop van de tapijttegelproducent Modulyss van Balta. Die maakt in Zele tapijttegels. Het is ook uitkijken of voormalig Balta-eigenaar een poging waagt om de karpetten-divisie over te nemen. Voorlopig is dat laatste enkel een oefening op papier.