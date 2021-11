Meer dan miljoen Belgen kreeg al boosterprik

Het toedienen van een extra dosis coronavaccin komt in ons land in een stroomversnelling. Eind vorige week hadden al meer dan een miljoen Belgen een aanvullend shot gekregen. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Een week geleden, op 15 november, hadden nog maar 876.100 Belgen een aanvullende prik gekregen. Op 18 november is de kaap van de 1 miljoen gerond. Tegen gisteren stond de teller al op 1.090.889, bijna een kwart meer dus.

Er is duidelijk sprake van een versnelling: een week eerder kregen maar zo’n 111.000 een boostervaccin. Het tempo van toediening verdubbelt dus.

Verreweg de meeste vaccins die nu worden gezet, zijn boostervaccins. Het aantal gezette eerste en tweede doses lag vorige week opgeteld net onder de 50.000, of zowat vijf keer minder dan het aantal extra shots.

In totaal zijn in ons land nu 8.658.729 mensen volledig gevaccineerd, wat betekent dat ze ofwel één shot van het Janssensvaccin kregen, of twee van de andere soorten. In eerste instantie worden nu ouderen en risicopatiënten uitgenodigd voor een boostershot. Een plan van aanpak om de brede bevolking te vaccineren, zal op 27 november gepresenteerd worden.

‘Hoopvol’

Viroloog Marc Van Ranst noemt het op twitter ‘hoopvol’ dat er al een miljoen boostervaccins zijn gezet. Hij verwijst daar ook naar een artikel in Het Laatste Nieuws, dat op meldt dat het aantal uitbraken in woonzorgcentra alvast afneemt. Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van de koepel van private woonzorgcentra, schrijft dit in de krant toe aan de boostershots.