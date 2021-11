Ook Rode Duivels Koen Casteels en Thorgan Hazard testen positief en missen Champions League-wedstrijden

Na Kevin De Bruyne hebben met Thorgan Hazard en Koen Casteels nog twee Rode Duivels positief getest op het coronavirus. Ze missen daardoor belangrijke wedstrijden in de Champions League.

Thorgan Hazard mist door zijn besmetting de Europese trip van Borussia Dortmund richting Lissabon, waar de Duitse topclub woensdag Sporting partij geeft. Een cruciale partij want beide ploegen staan na vier speeldagen tweede in hun groep met zes punten, zes minder dan leider Ajax.

Maar na Erling Haaland en Giovanni Reyna staat er nu dus een derde aanvaller aan de kant bij Dortmund. ‘Thorgan Hazard had maandag noch zondag contact met zijn ploegmaats en is meteen in isolatie gegaan’, laat de club weten. ‘Alle leden van de A-ploeg, beloften en technische staf zijn 100 procent gevaccineerd. Daardoor zijn er geen verdere quarantainemaatregelen nodig.’

Koen Casteels mist op zijn beurt de verplaatsing naar Sevilla met Wolfsburg. ‘Hij klaagde zondag over symptomen van het virus en maandagochtend werd uit de resultaten duidelijk dat Koen besmet is. De rest van de spelersgroep en technische staf testten negatief’, aldus de Duitse club.

Wolfsburg staat met nog twee speeldagen te gaan gedeeld tweede in zijn Champions League-groep, met vijf punten. Dat zijn er evenveel als Lille, twee minder dan RB Salzburg en twee meer dan Sevilla.

Eind vorige week raakte al bekend dat Kevin De Bruyne positief heeft getest na de interlandbreak met de Rode Duivels. Hij ging tien dagen in isolatie en mist daardoor de Champions League-clash tegen Paris Saint-Germain. De Bruyne, Hazard en Casteels speelden dinsdag samen met de Duivels tegen Wales.

Club Brugge-spelers Hans Vanaken en Charles De Ketelaere, die ook meespeelden tegen Wales, hebben zondag opnieuw negatief getest, nadat hun ploegmaat Ignace Van der Brempt ook geveld werd door het coronavirus. Ook de rest van de Club-kern blijft voorlopig gespaard.