Mark Cavendish houdt twee gebroken ribben en klaplong over aan valpartij op Zesdaagse van Gent

De consternatie was groot in ’t Kuipke zondagavond. In de allerlaatste ploegkoers kwam Mark Cavendish zwaar ten val en werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Na onderzoek bleek de schade nog enigszins mee te vallen: twee gebroken ribben en een ‘kleine’ klaplong.

Na zijn valpartij tijdens de Zesdaagse van Gentse werd Cavendish onmiddellijk naar het Universitair Ziekenhuis van Gent gebracht waar hij ter observatie de nacht moest doorbrengen. Onderzoek wees uit dat de voormalige wereldkampioen twee gebroken ribben aan zijn linkerzijde en een kleine klaplong heeft opgelopen.

Verwacht wordt dat Cavendish later vandaag of morgenvroeg zal worden ontslagen uit het ziekenhuis en dan aan zijn revalidatie kan beginnen. Peta Todd, de echtgenote van Cavendish, bedankte zondagavond via Instagram al het hele medische team dat de Brit snel te hulp kwam na zijn val.