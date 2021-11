Verdeelcentrum PostNL gesloten na betrappen zwartwerkers

De sociale inspectie heeft maandagmorgen bij drie van de negen vestigingen van koerierdienst PostNL in ons land een grote controleactie gehouden. In Wommelgem zijn daarbij ook zwartwerkers betrapt. Het gebouw is gesloten, alle pakjes blijven er voorlopig liggen.

Samen met de sociale inspectiediensten vielen ook politie en douane al om 6 uur binnen bij PostNL-depots in Wommelgem, Mechelen en Ardooie. Het is voor het eerst dat er op drie plaatsen tegelijk een onderzoek loopt.

Volgens arbeidsauditeur Gianni Reale zijn er verschillende inbreuken vastgesteld. ‘In Mechelen zijn er tien inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld, en zou er ook één illegaal aan het werk zijn geweest. In Wommelgem werden ook tien inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld, en waren ook tien chauffeurs in het zwart aan de slag.’ Daarop werden vier busjes verzegeld en is uiteindelijk beslist het depot in Wommelgem te sluiten. De chauffeurs moesten terug naar huis gaan. Van de inval in Ardooie zijn nog geen resultaten bekend.

PostNL bevestigt dat er deze ochtend controles van de sociale inspectie hebben plaatsgevonden. Welke inbreuken er zijn vastgesteld, is voor PostNL echter nog niet duidelijk. Het bedrijf zegt wel mee te werken aan het onderzoek.

Het depot bedrijf bevestigt ook dat het centrum in Wommelgem gesloten blijft. Daardoor hebben pakjes vertraging opgelopen. In totaal zou het gaan om 5 procent van alle pakjes die PostNL vandaag zou versturen. Het bedrijf zal de gedupeerde klanten daarvan op de hoogte brengen. Hoe lang de pakjes in het afgesloten gebouw blijven liggen, is nog onduidelijk.

Structureel

Er zijn al lange tijd vermoedens van diverse misbruiken. Volgens het Mechelse arbeidsauditoraat worden er structureel inbreuken vastgesteld op de regels. De zaak kwam al in mei dit jaar voor de rechter, maar loopt nog.

‘Chauffeurs zijn de moderne slaven’

De Belgische Transportarbeidersbond (BTB-ABVV) publiceerde maandag nog een zwartboek waarin wordt uitgelegd hoe PostNL, GLS en DPD de kosten voor het afleveren van pakketten maximaal drukken.

‘Deze bedrijven hebben geen enkele chauffeur in dienst en werken uitsluitend via onderaanneming’, legt Tom Peeters, adjunct-federaal secretaris BTB, uit. ‘Ze duwen elke verantwoordelijkheid van zich af en persen hun chauffeurs tot de laatste druppel uit. Getuigenissen van (voormalige) chauffeurs maken pijnlijk duidelijk dat ze de moderne slaven van deze bedrijven zijn, terwijl ze op geen enkele manier hun stem kunnen laten horen.’

BTB-ABVV stelde zich daarom burgerlijke partij in de rechtszaak die het parket tegen Post NL en GLS opstartte.