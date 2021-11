Whatsapp sleutelt aan gebruiksvoorwaarden na uitspraak Ierse rechter

Berichtendienst Whatsapp heeft de gebruiksvoorwaarden licht aangepast, nadat het in Ierland een boete van 225 miljoen euro opliep. Het bedrijf stelt wel dat ‘de werkwijze van onze dienst niet gewijzigd’ is.

Volgens Whatsapp is de informatie in de privacyverklaring nu ‘beter geordend’ dan voordien en is er ‘extra informatie’ voorzien. Een nieuwe goedkeuring door de gebruikers is daarom niet nodig, klinkt het. Concreet gaat het over drie zaken:

• De aard en het gebruik van de door Whatsapp verzamelde gegevens

• Het internationaal delen van de gegevens en de bescherming ervan

• Een luik over de rechtsgronden waarop Whatsapp zich baseert

Het bedrijf wijst er uitdrukkelijk op dat het geen toegang heeft tot gesprekken en tekstberichten. ‘We kunnen uw persoonlijke gesprekken zoals gewoonlijk niet beluisteren of lezen, omdat ze end-to-end versleuteld zijn. Dit blijft zo.’

De Ierse toezichthouder oordeelde begin september dat het voor ­gebruikers ­onvoldoende was welke persoonlijke gegevens worden verzameld en worden gedeeld met ­de andere bedrijven van moederholding Meta, zoals Facebook en Instagram. Het gaat onder meer om telefoonnummers van niet-gebruikers, die door Whatsapp worden verzameld via toegang tot de adresboeken van gebruikers van de app. De opgelegde boete was veel hoger dan eerst geëist, omdat meerdere andere Europese toezichthouders zich aansloten bij de klacht.