Een Nederlandse autobestuurder heeft vrijdagavond een heldendaad verricht toen hij op een snelweg reed in de buurt van de Nederlandse stad Harderwijk. Henry Temmermans zag plots een wagen dwars door de berm rijden en zag dat de bestuurder ervan bewusteloos was. Temmermans besloot tot actie over te gaan om zowel de vrouw als de andere weggebruikers in veiligheid te brengen. Een dashboardcamera filmde het hele gebeuren.