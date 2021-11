Kyle Rittenhouse spreekt na vrijspraak: ‘Ik steun Black Lives Matter’

De Amerikaanse tiener Kyle Rittenhouse ontkent dat er racistische motieven hebben meegespeeld toen hij vorig jaar twee betogers van de Black Lives Matters-beweging doodschoot. Rittenhouse werd vorige week door de rechter vrijgesproken. In het eerste interview sinds zijn vrijspraak zegt de schutter dat er sprake is van zelfverdediging.

Rittenhouse sprak zondag met Tucker Carlson van nieuwszender Fox. Het volledige interview wordt pas maandag uitgezonden, voorlopig zijn alleen korte fragmenten vrijgegeven.

Dat Rittenhouse uitgerekend met Carlson spreekt, is geen toeval. Meteen nadat de tiener vorig jaar twee betogers had neergeschoten, toonde Carlson al veel begrip voor de actie van Rittenhouse. ‘Hoe gechoqueerd kunnen we zijn dat jongens van 17 met geweren besluiten dat zij de orde moeten bewaken als niemand anders dat doet?’, merkte hij toen op. Daarmee schaarde Carlson zich van meet af aan achter de versie van Rittenhouse zelf.

De tiener trok in de zomer van 2020 na een online oproep gewapend naar een betoging in de stad Kenosha. Daar was het al enkele dagen onrustig nadat de politie een zwarte man had neergeschoten. Rittenhouse ging er naar eigen zeggen helpen de orde te handhaven, maar voelde zich bedreigd en schoot twee mensen dood. Een derde werd zwaargewond. De rechter volgde vorige week die argumentatie, en sprak de tiener vrij omdat het om zelfverdediging zou gaan.

In zijn interview met Carlson benadrukt Rittenhouse dat de zaak volgens hem ‘niets te maken heeft met ras, maar met het recht op zelfverdediging’, waar Carlson in het fragment mee instemt. Rittenhouse voegt daar nog aan toe: ‘Ik ben geen racistisch iemand, ik steun de Black Lives Matter-beweging en ben voor vreedzame betogingen’. Hij haalt ook uit naar de openbaar aanklager die volgens hem ‘misbruik’ kan maken van verdachten.

Protest

Het voorbije weekend werd in Kenosha meermaals betoogd tegen de vrijspraak van Rittenhouse. Vrijdag kwam de vriendin van Anthony Huber, een van de dodelijke slachtoffers spreken. ‘Hij is dood, en nu beslist het systeem dat niemand zich daarvoor moet verantwoorden. En daar heb ik een probleem mee’. Ook zondag werd betoogd, de optocht verliep zonder incidenten.