Politievakbonden starten nieuwe actieweek met blokkades in Brussel

De vier politievakbonden zetten hun acties deze week ongestoord verder. Sinds vanochtend blokkeren ze opnieuw verschillende files op de Brusselse klein ring en veroorzaken ze files.

De betogers verzamelden om 6 uur aan Brussel-Centraal en vertrokken naar het kruispunt Kunst-Wet. Daar blokkeerden ze de twee tunnelingangen en veroorzaakten ze opnieuw stevige files. De vertragingen liepen op tot meer dan een uur. Omstreeks 8.20 uur trokken de 600 actievoerders, een cijfer van de Brusselse politie, zich op gang richting Kruidtuin.

Een kleine delegatie heeft deze voormiddag nog een korte ontmoeting met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Het gemeenschappelijke front van de politievakbonden eist dat er snel een goedgevulde enveloppe op tafel komt om de loonnormen aan te pakken.

‘Er is al 20 jaar stilstand en om dat te veranderen moet er een serieus bedrag op tafel komen’, zegt Vincent Houssin van vakbond VSOA. ‘Het is aan Verlinden om terug te keren naar de kern en vooral de premier om een serieuze enveloppe te vragen. De 35 euro die zij op tafel had gelegd was te weinig na 20 jaar.’

De politievakbonden zullen hun acties deze week uitbreiden als de gesprekken met minister Verlinden niet de goede richting uitgaan. ‘Als er niets op tafel komt, worden de acties voortgezet. We zijn vastberadener dan ooit en laten niet los. Morgen volgen er wegcontroles in alle provincies’, vertelt Eddy Quaino van vakbond ACOD.