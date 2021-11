Blond, wit en ‘girl power’. Alles blijft bij het oude in K3, nu er zeker geen jongen de plek van Klaasje zal innemen. In de zoektocht naar een opvolger blijven alleen meisjes over, en dus ziet het plaatje er straks weer erg vertrouwd uit. En vooral: weinig divers. Een gemiste kans, klinkt het. Ook Studio 100 had het graag anders gezien.