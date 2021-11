Brussel maakt de schade op van de rellen van afgelopen zondag. De politie bekijkt videobeelden van de ongeregeldheden om relschoppers te kunnen identificeren en aanhouden.

Zo’n 35.000 demonstranten protesteerden zondag in Brussel tegen de coronamaatregelen. Mondmaskers waren weinig te zien en de anderhalvemeterregel leek veel betogers ontschoten. In protestmars ging het van het Noordstation naar het centrum, waar bij aankomst honderden deelnemers zich niet langer aan de geplande route hielden en op slooptocht door de hoofdstad gingen.

Al snel moest het waterkanon en traangas ingezet worden. Tegen 17 uur werd de betoging door de politie officieel opgeheven en waarna werd overgegaan tot arrestaties. Zeker 44 betogers werden opgepakt. De politie bekijkt videobeelden en foto’s van de rellen om amokmakers op te sporen en aan te houden.

Bij de betoging raakten drie agenten en een demonstrant gewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Zes politiewagens werden beschadigd en een politiescooter werd in brand gestoken.

Ook straatmeubilair moest het ontgelden, net als ramen van geparkeerde auto’s en winkels. Het postkantoor aan de Regentlaan werd kort en klein geslagen. Op verschillende plaatsen werden brandjes gesticht (zie video bovenaan).

Verkeer

Doorgangswegen door de hoofdstad werden uit veiligheidsoverwegingen door de politie afgesloten, waardoor het verkeer in het centrum van de hoofdstad zondagmiddag vrijwel stil kwam te liggen. Tegen 18.30 gaf de politie de wegen weer vrij en kwam het verkeer in het centrum weer op gang.

De ondervoorzitter van politiebond VSOA noemt de relschoppers maandagochtend in De ochtend op Radio 1 ‘klein crapuul’ die het nodig vonden ‘om tijdens zo’n betoging geweld te gebruiken. Het begint een gewoonte te worden. En het wordt tijd dat justitie daar paal aan perk stelt. En dat diegenen die opgepakt worden ook zeer zwaar gestraft worden, maar in de praktijk stellen we vast dat ze geitenwollensokkenstraffen krijgen.’