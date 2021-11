Afgelaste evenementen: ‘We moeten aanvaarden dat onze feestdagen er voortaan anders zullen uitzien’

Het regent afgelastingen van eindejaarsevenementen, en met de annulatie van de Gentse Winterfeesten valt een grote dominosteen. Experts vinden het annuleren van massa-evenementen de enige juiste beslissing, ook al vinden die buiten plaats. Maar wat met ons mentaal welzijn? ‘We moeten beseffen dat ons leven prachtig is, ook zonder kerstmarkt en glühwein.’

Geen Winterfeesten, eindejaarsvuurwerk of nieuwjaarsreceptie in Gent dit jaar. Ook de kerstmarkten in Leuven, Westerlo, Oudenaarde, Brakel, Moerbeke-Waas en Izegem worden geannuleerd, net als de eindejaarsevenementen ...