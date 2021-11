Parket wil Gents woonzorgcentrum vervolgen na moord op 99-jarige Anna door medebewoner

Het parket wil een Gents woonzorgcentrum vervolgen voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg na de gruwelijke moord vorig jaar op een 99-jarige bewoonster. Een 61-jarige medebewoner met psychische problemen kon ’s nachts zes keer ongezien haar kamer binnengaan en het slachtoffer vreselijk toetakelen, terwijl zij bij gebrek aan een alarmsysteem nooit om hulp kon vragen.

Alles draait rond het gewelddadige overlijden van de hoogbejaarde bewoonster Anna B. (99) in het woonzorgcentrum in juli vorig jaar. Zij werd op een ochtend omstreeks 8 uur met ernstige letsels in haar ...