Daar is de vriezeman

Het is maandag grijs over de Ardennen, de Condroz en de regio‘s in het oosten van Henegouwen tot Limburg. In de Hoge Venen kan er eventueel wat lichte regen of sneeuw vallen.

Elders is het zonnig. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig, maar moet rekening gehouden worden met een schrale noordoostenwind. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden in de Ardennen, 5 tot 7 graden in het centrum en tot 8 of 9 graden aan zee. Dat zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht is het vrijwel helder over het grootste deel van het land. Daarna bereikt lage bewolking het noorden van ons land. Het gaat op vele plaatsen vriezen met minima van -­5 tot -­2 graden in de Ardennen, ­-3 tot 0 graden elders.

Aan zee blijft het kwik steken rond of iets boven het vriespunt. De noordooster luwt over het noorden en centrum van het land, maar blijft meestal matig waaien in het zuidoosten van het land.

Dinsdag begint de dag op vele plaatsen met vriestemperaturen. Vanuit het noorden komt in de loop van de dag lage bewolking opzetten. In de noordelijke landshelft wordt het al vlug bewolkt, terwijl het in het zuiden nog lange tijd vrij zonnig is. Het blijft droog.

De maxima liggen rond 5 graden op de hoogten, 7 graden in het centrum en 9 graden in het noordwesten. Er staat een matige noordoostenwind aan zee en over de Ardennen. Elders is de wind meestal zwak uit noordoostelijke of veranderlijke richtingen.

Woensdag blijft het, na het optrekken van het ochtendgrijs, meestal zwaarbewolkt, maar droog. De maxima gaan van 3 tot 7 graden.