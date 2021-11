Antwerp struikelt op bezoek bij STVV

De referentiematch van Antwep tegen Anderlecht heeft geen vervolg gekregen op Stayen. Sint-Truiden strafte twee individuele foutjes af en de reactie van Antwerp, via Samatta, kwam te laat. 2-1 en dus een gemiste kans voor Antwerp om van het puntenverlies van Club Brugge te profiteren. Meer nog: het voelt nu de hete adem van KV Mechelen in de nek én Union kan tot zeven punten uitlopen.

Met STVV en Antwerp stonden twee teams tegenover elkaar die met vertrouwen uit de interlandbreak kwamen. Het stamnummer 1 knoopte na een lastige periode aan met een verdiende zege tegen Anderlecht. De Limburgers wonnen met een strak blok in Mechelen. Bij de bezoekers keerde Verstraete terug uit schorsing en voor het overige had Priske geen reden tot wisselen na de referentiematch tegen Anderlecht. Dwomoh verhuisde naar de bank. Hollerbach verving Bauer -geschorst na een drieste tackle op Druijf- en Hara door Konaté en Hayashi.

Antwerp start fel

Een vurig begin vanwege Antwerp leverde meteen twee kansjes op. Een bedrijvige Nainggolan kon doelman Schmidt niet verrassen met een schot van buiten de zestien. Even later liet Benson het na de thuisdoelman aan het werk te zetten na goed voorbereidend werk van Nainggolan van Frey. Dat heeft Benson dit seizoen al beter gedaan met zijn goede linker.

De eerste thuisdreiging kwam van de voet van De Laet. De Antwerpse aanvoerde devieerde een hoekschop bijna in eigen doel, maar dat was buiten Butez gerekend. De Kanaries vergaarden de ene corner na de andere, maar deden daar bitter weinig mee. Na een veelbelovend begin verdween het tempo uit de match. Een opstootje hier, een overtreding daar.

Individuele foutjes afgestraft

Het was wachten tot de eerste Haspengouwse appel uit de kast viel en dat gebeurde voor de thuisploeg. Vines verslikte zich in zijn controle na een uittrap van Butez. De Ridder bracht de bal snel voor doel en Hayashi bedankte voor het vertrouwen van de coach. Lage schuiver en 1-0. Vijf minuten later verspeelde Yusuf het leer aan de middenlijn. Koita had nog veel werk voor de boeg, maar de Antwerpenaar met Senegalese roots zette een paar mannetjes in de wind en knalde droog binnen.

Foto: BELGA

Een dubbele achterstand en dus een flinke klus voor de Great Old na de rust. Priske verloste Yusuf uit zijn lijden en gaf zijn landgenoot Fischer 45 minuten om mee het tij te keren. Het meeste Antwerpse gevaar kwam overigens via Nainggoalan. Door de terugkeer van Verstraete schoof hij een rijtje naar voor, waardoor hij nog meer dan tegen Anderlecht de draaischijf kon en moest zijn. ‘Il Ninja’ bood Frey twee grote kansen aan: de eerste controleerde de Zwitser slecht waardoor hij niet tot een schot kwam, de tweede kopte hij voorlangs.

Te late reactie

Sint-Truiden gaf al bij al weinig weg. Het hield de boel goed gesloten, zonder zelf gevaarlijk te zijn. Suzuki bezorgde Seck een bijzonder lastige namiddag, maar werd zelf niet in stelling gebracht. Na Secks topmatch tegen Anderlecht, kwam hij vaak een stap te laat op het Truiense kunstgras.

Priske gooide Samatta, Dwomoh en Eggestein nog in de strijd en dat loonde. Eerst kreeg Fischer nog twee mogelijkheden. Bij de eerste kwam de Deen een half been tekort op een voorzet van Eggestein, daarna mikte hij een assist van Nainggolan naast. Of beter in corner. Fischer trapte die zelf en zag Samatta zijn eerste van de Jupiler Pro League binnen buffelen.

Maar daar bleef het ook bij. De aansluiting kreeg geen vervolg. Antwerp blijft naast Club Brugge op de tweede plaats hangen en kan leider Union verder zien uitlopen.