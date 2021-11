Onderzoeksrapport Idea: democratie wereldwijd meer dan ooit in verval, ook door Trump

Steeds meer landen neigen naar een autoritair regime, terwijl het aantal democratische landen waar de democratie bedreigd wordt, groter is dan ooit. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Zweedse ngo Idea (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). De trend van democratische erosie is al bezig sinds 2006 en is nu erger dan ooit, klinkt het.

Er wordt verwezen naar de opkomst van populistische politici. Ook worden coronamaatregelen soms gebruikt om critici monddood te maken. Daarnaast is desinformatie om verdeeldheid te zaaien onder de bevolking, in opmars.

Op mondiaal niveau leeft bijna 70 procent van de bevolking onder een niet-democratisch regime, of in een land waar de democratie achteruitgaat, staat in het rapport.

Het meest schrijnende voorbeeld is Afghanistan, waar afgelopen zomer de taliban de macht grepen. Maar ook de coup in Myanmar op 1 februari toont de kwetsbaarheid van een fragiele democratie. Andere voorbeelden in het rapport zijn Mali, waar sinds 2020 al twee staatsgrepen plaatsvonden, en Tunesië, waar de president het parlement heeft ontbonden zonder nieuwe verkiezingen te organiseren.

Donald Trump

Opmerkelijk is dat ook de Verenigde Staten voor het eerst beschouwd worden als een land waar de democratie achteruitboert. Daarbij wordt verwezen naar Donald Trump, die de uitslag van de jongste presidentsverkiezingen openlijk tegensprak. Ook president Bolsonaro in Brazilië stelt verkiezingen in vraag, terwijl in India mensen die zich kritisch tonen voor de regering vervolgd worden.

In Europa zijn vooral Hongarije, Polen, Slovenië en Servië de landen waar de democratie dit jaar het meest achteruitging.

Globaal telt Idea nu 98 democratieën in de wereld – het laagste aantal in jaren –, naast 20 zogenaamde ‘hybride’ regimes zoals Rusland of Turkije, en 47 autoritaire regimes.