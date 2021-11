Op verzoek van Adele schakelt Spotify de shuffle-knop uit

De Britse zangeres Adele wil niet dat de nummers op haar nieuwe album in willekeurige volgorde afgespeeld worden. Ze vroeg Spotify om de shuffle-knop voortaan te verwijderen bij albumbeluistering en dat gebeurde ook.

Adele bedankte Spotify om haar verzoek in te willigen. ‘We maken albumtracks niet voor niets met zoveel zorg’, schreef de zangeres op Twitter. ‘Ons werk vertelt een verhaal en dat moet worden beluisterd zoals wij het bedoelen.’

De shuffle-optie is overigens niet helemaal uitgeschakeld op de streamingdienst. Na het aanklikken van een willekeurig nummer verschijnt de optie weer wel. Op de vraag waarom dat zo is, heeft Spotify nog niet gereageerd.

30 was Adeles eerste album in zes jaar tijd. Het was vrijdag meteen bij de release beschikbaar op Spotify – anders dan haar vorige plaat 25, die bij de release in 2015 alleen beschikbaar was op cd of als download. Pas een halfjaar later was 25 te beluisteren via streamingdiensten.

Adeles nieuwe album is ook te verkrijgen op vinyl, wat vertraging opleverde bij de vinylindustrie en mee de kostprijs van platen de hoogte injoeg. (gvds)