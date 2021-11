Beerschot klimt verder uit het dal met nieuwe zege tegen Racing Genk

Na de vroege openingsgoal van Shankland was het pompen of verzuipen, maar de drie punten bleven voor de tweede keer op rij op het Kiel. In de absolute slotfase bracht Caicedo de verlossing: 2-0.

Beerschot mag zich misschien wel de winnaar van het weekend noemen. Union zette bovenaan Antwerp en Club Brugge dan wel op zeven punten, in de strijd om het behoud deed Beerschot een veel belangrijkere zaak. Beerschot had vertrouwen getankt na de vier op zes en de goede prestaties tegen Seraing en KV Kortrijk en begon zondagavond ook zonder complexen aan de wedstrijd tegen Racing Genk. De wil om te winnen was groot. Met hoge druk creëerden ze in de eerste vijf minuten al drie kansen. Holzhauser geraakte na een knappe voorbereidende actie van Shankland niet voorbij Vandevoordt en Van den Bergh knikte zijn kopbal over het kader.

Bij de derde Kielse poging was het prijs. Beerschot gunde de bezoekers geen tijd bij het uitverdedigen en een fel opzittende Caicedo dwong Hrosovsky in de fout. De Slowaakse international leed pijnlijk balverlies, waarna Holzhauser en Shankland een nieuw een-tweetje opzetten. De Oostenrijker kroop deze keer in de rol van aangever en bediende zijn Schotse ploegmaat met een heerlijk hakje, Shankland maakte het beheerst af. 1-0, het Olympisch Stadion ontplofte.

Genk neemt over

Gaf de vroege voorsprong Beerschot op mentaal vlak vleugels, dan verhinderde Racing Genk dat de thuisploeg daarna voor rust nog eens kon uitvliegen. Na de openingsgoal van Shankland kwam het nog één keer in de buurt van het doel van Vandevoordt: een voorzet van Dom verdween in niemandsland. De bezoekers hadden intussen de wedstrijd resoluut overgenomen. In cijfers oogde dat indrukwekkend: 74 procent balbezit - na een kwartier was dat zelfs 82 procent - en 17 voorzetten voor de Limburgers na 45 minuten.

Op het scorebord leverde de dominantie van Racing Genk helemaal niets op. Uit die karrevracht aan voorzetten kon het slechts twee kansen puren. Ito probeerde het met een poging achter het steunbeen. Heel mooi, maar niet succesvol. Onuachu knikte het leer met het hoofd tot bij de infiltrerende Thorstvedt. De Noor kreeg een vrije schietkans, maar kraakte zijn schot en besloot flauwtjes op Vanhamel.

Op de rechterflank had Halaimia het niet onder de markt met de oprukkende Paintsil. De Ghanees kreeg de beste Genkse kansen in de eerste helft. Na een kwartier zette hij de Algerijnse international van Beerschot in de wind met een flukse actie, Vanhamel redde met een gelukje. Net voor rust kon Halaimia een lange bal op de Ghanees onvoldoende onderscheppen. Paintsil kreeg de vrije baan richting doel, maar verslikte zich in het leer en besloot oog in oog met Vanhamel buiten het kader.

Vanhamel houdt Beerschot overeind

Ook na de pauze raakte Beerschot maar moeilijk uit de Genkse omknelling. Halaimia probeerde met twee schuchtere pogingen Beerschot nog eens op de offensieve kaart te zetten, maar het was opnieuw aan de andere kant dat er iets te beleven viel. In tien seconden tijd hield Vanhamel met twee knappe reddingen van de gelijkmaker. De Kielse captain hield eerst met een kattensprong een kopbal van Onuachu uit zijn doel om vervolgens een poging van Paintsil van onder de lat te tikken.

Torrente probeerde met Noubissi wat meer balvastheid in de ploeg te brengen. Met succes. Beerschot had wat meer in de pap te brokken en ei zo na ontpopte de Kameroener zich net als tegen Seraing zich meteen tot een gouden wissel van de Argentijn. Op een lage voorzet van Vaca kwam hij maar net te laat. Dit had de 2-0 kunnen zijn. Achterin bleven de verdedigers de Limburgse voorzetten onschadelijk maken. Tussendoor verwende een sterke Caicedo het Antwerpse publiek nog met enkele heerlijke dribbels en overstapjes, een poging van Vaca belandde op de paal.

Het was nog bibberen tot het einde, maar in de toegevoegde tijd haalde Caicedo alle twijfels weg. Beerschot houdt zo voor de tweede keer op rij de drie punten thuis en nadert in het klassement tot op één punt van Cercle Brugge. De kloof met Zulte Waregem, de tegenstander van volgende week, is teruggebracht tot vijf punten. De degradatiestrijd ligt terug helemaal open.