Betoging tegen coronabeleid in Rotterdam: mogelijk 4 mensen geraakt door kogel

Bij de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam zijn mogelijk vier mensen geraakt door kogels, meldt het Openbaar Ministerie zondag in een verklaring over de gebeurtenissen. Er werd geprotesteerd tegen het zogenaamde ‘2G-beleid’.

‘Inmiddels lijkt het dat vier mensen zijn geraakt door kogels’, aldus het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht. Zaterdag meldde de politie nog dat er drie mensen waren geraakt door een kogel. Het cijfer vier werd toen ook gecommuniceerd, maar later werd dat weer ingetrokken omdat er sprake was van een misverstand.

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waarbij mensen alleen nog maar een coronapas krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. De betoging liep vervolgens uit op rellen.

Relschoppers staken zwaar vuurwerk af, stichtten op meerdere plekken brand en gooiden met objecten naar de politie. Ook bij ons kwam het zondag tot stevige confrontaties met de politie tijdens een betoging in Brussel tegen de coronamaatregelen.

De Rijksrecherche onderzoekt of de slachtoffers geraakt zijn door politiekogels

Volgens het parket zijn er 49 verdachten aangehouden op de avond van de rellen. Van hen zitten er nog acht vast. De acht worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. Ze worden komende week “waar mogelijk” voorgeleid aan de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.). Zes van de 49 verdachten zijn minderjarig.

‘Wat er precies gebeurd is, dat gaan we onderzoeken’, zei de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar eerder al, die toevoegde nog meer aanhoudingen te verwachten. Dat bevestigt nu ook het Nederlandse OM. Ook mogelijke organisatoren die opriepen tot geweld, plunderingen en vernielingen, worden gezocht. De politie zet 20 rechercheurs in op de zaak. Bij de ongeregeldheden raakten ook agenten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis met een verwonding aan een been, een andere agent is behandeld door ambulancepersoneel.

Op sociale media doen berichten de ronde over een dodelijk slachtoffer, maar dat ontkent de politie van Rotterdam en het OM met klem.

Indien mogelijk wil het parket verdachten laten berechten in een zogenaamde supersnelrechtzitting. Het OM verwacht dat de eerste verdachten al deze week voor de rechter komen.