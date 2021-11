Nieuwe regels op de dansvloer: sneltests met een biertje in de wachtrij

Sinds zaterdagavond moet het uitgaansleven gas terugnemen. Wie een dansje wil placeren moet voortaan een sneltest aan de inkom doen, of zijn mondmasker aanhouden. Maar niet overal worden de maatregelen aangehouden.

‘Shit, ik heb per ongeluk ook op uw test gedruppeld’, vloekt een meisje lachend tegen haar vriendin. Al staand, wachtend in een rij een sneltest afnemen blijkt geen sinecure, zeker niet als er thuis al een eerste biertje is gedronken. Het is de nieuwe realiteit aan de club C12. De Brusselse technotempel heeft doorgaans al een wachtrij, maar die is zaterdagavond nog wat langer: iedereen die binnengaat, moet verplicht een sneltest afleggen. Mondmaskers in de club handhaven, de tweede optie die de overheid gaf aan uitbaters van dancings en discotheken, zagen ze niet zitten, en dus werd er 1,5 euro extra gerekend bij elk toegangsticket om de sneltests te bekostigen. Eerst wordt de QR-code van het CST gescand, vlak voor de deur worden sneltesten uitgedeeld.

Aan de inkom van de C12 worden er sneltesten uitgedeeld. Foto: Sebastien Steveniers

‘Eén streepje, anders heb ik een probleem’, lacht Paulien Put (25) tegen haar vriendinnen Jolien Vandijck (29) en Sarah Badisco (31). De collega’s zetten samen een stapje in de wereld. Het is de eerste keer dat ze naar de C12 aan het Centraal Station in Brussel komen. De vriendinnen snappen waarom het moet, maar vinden het toch weer ‘gezever’ dat erbij komt. Het is de algemene sfeer in de wachtrij van anderhalf uur. Iedereen volgt de regels, zij het met gematigd enthousiasme. Blikjes bier uit de nachtwinkel iets verderop moeten het wachten onder de miezerende sterrenhemel sneller voorbij laten gaan. Grote kartonnen dozen met zelftests worden rondgesleept door medewerkers van de club, op de grond begint het afval van alle sneltests zich op te hopen.

Khloé Lagarde (links), Coline Le Roux (midden) en Emilie Plaineau (rechts) wachten hun testresultaat af. Foto: Sebastien Steveniers

‘Een betere organisatie had gemogen, maar het zal voor hen ook wel zoeken zijn’, relativeert Emilie Plaineau (24). Het is half een wanneer zij en haar vriendinnen Khloé Lagarde (24) en Coline Le Roux (25) hun zelftest krijgen. Even twijfelden de meisjes vrijdagavond uit te gaan, voor de regels van kracht werden. ‘We hebben wel even gezucht, maar het was de line-up van vanavond die ons interesseerde’, zegt Plaineau. Lagarde laat haar plastieken teststrip per ongeluk vallen terwijl ze een sigaret opsteekt. Snel raapt ze hem op. ‘Tiensecondenregel’, wordt van verderop in de rij lachend geroepen.

‘Nieuwe regels, sinds vandaag? Niets van gemerkt’, zegt Tim Young (30). Samen met zijn vrienden is de Londenaar op vrijgezellendag in Brussel. Bij het binnengaan van O’Reilly’s Irish Pub aan de Beurs werd hem gevraagd zijn vaccinatiebewijs en identiteitskaart te tonen, maar zelftests waren er niet. Over mondmaskers wordt met geen woord gerept. Gedanst wordt er nochtans wel op de verschillende verdiepingen van het café. De meesten lijken niet op de hoogte van de nieuwe regels.

In O’Reilly’s Irish Pub aan de Beurs wordt stevig gedanst, zonder mondmasker. Foto: Sebastien Steveniers

Een gelijkaardig verhaal is er in Swan Bar aan het Sint-Goriksplein. Vaak zijn de ruiten van het kleine danscafé tegen de vroege uurtjes helemaal aangedampt van het volk dat er tot tegen de ramen plakt. Dat valt zaterdagavond betrekkelijk goed mee. Om half twaalf zoeven de groene en blauwe lazerstralen over een minder volle dansvloer dan normaal. ‘Het is nog vroeg, dat komt nog wel’, stellen Sanae El Amri (20) en Melanie Capobianco (20) ons en zichzelf gerust. Maar van mondmaskers of zelftests is ook hier geen sprake. Er wordt ons dan ook gevraagd om binnen niet te fotograferen. Copabianco en El Amri kennen mekaar van de middelbare school. El Amri studeert biomedische wetenschappen, Copabianco is bijna klaar met haar studies als schoonheidsspecialiste. Swan Bar is hun vaste uitgaansplek, ze komen er bijna wekelijks. Als de mondmaskerplicht er wordt afgedwongen, zullen ze de bar links laten liggen, geven de meisjes zelf aan. ‘In het café hiernaast staat de muziek soms zo luid dat je naar mekaar toe moet buigen om half roepend te kunnen babbelen. Daar zou dan geen besmetting worden doorgegeven, maar hier wel, enkel omdat er gedanst wordt?’, redeneert El Amri. Bovendien voelt dit als een bestraffing van iedereen die wel gevaccineerd is, vinden de meisjes. ‘Gevaccineerd en dan een sneltest? Moeten we niet eerst naar de niet-gevaccineerden kijken?’