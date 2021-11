Geen mondmasker op de trein, geen rit

‘De veiligheidsdiensten zullen ingrijpen waar passagiers hardleers zijn’, zo waarschuwt de NMBS.

‘Alle Securail-teams worden gemobiliseerd om je veiligheid te garanderen. We willen onze reizigers herinneren aan de verplichting om een mondmasker te dragen in onze treinen en in de stations en, voor zover mogelijk, de sociale afstand te respecteren.’ Een goede verstaander leest deze tweet van de NMBS als een waarschuwing aan de betogers die in Brussel protesteren tegen de coronamaatregelen.

De spoorwegmaatschappij maakt duidelijk dat zij er niet aan moeten denken mondmaskerloos weer naar huis terug te keren met het openbaar vervoer. De veiligheidsdienst van de NMBS, Securail, zal samen met de politie optreden, mochten passagiers weigeren een mondmasker te dragen.

Het is niet ondenkbaar dat manifestanten die met de trein reizen, zullen proberen om dat zonder mondmasker te doen. Op de betoging zelf bedekken slechts enkele mensen neus en mond, hoewel ze er met 35.000 erg dicht bij elkaar lopen. Bovendien was er deze voormiddag al een incident: getuigen meldden in Oudenaarde dat er in de trein vanuit Kortrijk naar Brussel verschillende coupés vol zaten met mensen zonder mondmasker. Zij waren onderweg naar de betoging. De treinbegeleider liet de trein stoppen. Na drie kwartier en bemiddeling door de politie reed de overvolle trein verder naar Brussel, zonder de voorziene tussenstops.