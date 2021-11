Brugge verbiedt raamverkoop op parcours Wintergloed

De stad wil vermijden dat er te veel mensen blijven stilstaan op het parcours. Ze besliste ook dat zowel de kerstmarkt als het lichtparcours zeker doorgaan. Bezoekers van Wintergloed moeten wel een mondmasker dragen.

Na de schrapping van de kerstmarkten in Leuven en Gent, beslist Brugge om de eindejaarsactiviteiten wel te laten doorgaan. De stad neemt wel maatregelen om alles veilig te laten verlopen. Wie de kerstmarkt op een van de drie pleinen wil bezoeken, moet het Covid Safe Ticket tonen. Wie zich verplaatst, moet ook een mondmasker dragen. Zelfs op de schaatspiste moeten bezoekers een mondmasker dragen.

Ook op het lichtparcours Wintergloed is een mondmasker verplicht. Op het parcours mag er bovendien geen raamverkoop plaatsvinden. ’We willen vermijden dat mensen blijven stilstaan en we zo opstoppingen krijgen’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De burgemeester vindt het belangrijk dat er toch activiteiten kunnen doorgaan. ’Gezondheid is belangrijk maar mentaal welzijn ook. Alles wordt volgens de regels georganiseerd en mensen hebben duidelijk nood aan iets van activiteit. Het zijn dan ook zaken die in openlucht doorgaan.’