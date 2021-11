Duizenden betogers tegen coronamaatregelen trekken door Brussel

Duizenden betogers zijn aan het Noordstation vertrokken. Er is niet één type betoger, het is een bonte massa. Wel hebben de meesten iets met elkaar gemeen: ze dragen geen mondmasker in deze dichte drom.

Onze reporter ter plaatse, Stijn Cools, ziet verschillende duizenden mensen met spandoeken en pancartes wandelend protesteren. Geregeld weerklinken er voetzoekers. Het parcours loopt van het Noordstation, langs de kleine ring (R20) en door de Europese wijk naar het Schumanplein.

‘Het is een bont allegaartje van mensen’, zegt Stijn Cools. ‘Zowel ouderen als kinderen zijn aanwezig, zowel Nederlands- als Franstaligen, zowel alternatief uitziende yogaleraars als extreemrechtse conservatievelingen. Ook lopen verschillende verpleegkundigen mee. En er is een delegatie van Vlaams Belang.’

De betoging is aangekondigd als een protest tegen de coronapas, maar de opstand gaat veel breder dan dat. Foto: BELGA

Het protest is niet enkel tegen de coronapas (het covid safe ticket) gericht, maar ook tegen vaccins, valt af te leiden uit de slogans. ‘Samen voor vrijheid’ is het motto waarmee organisatoren als Vecht Voor Vrijheid, Viruswaanzin, Teachers For Freedom en anderen de betoging aankondigden.

‘QR is apartheid’, ‘En dan nu een vaccin tegen politieke immoraliteit’, ‘Hart voor vrijheid’, het zijn maar enkele van de vele slogans waarmee geprotesteerd wordt.

Uiteraard is de politie ook talrijk aanwezig om de massa te begeleiden en eventuele amokmakers in toom te houden.

In Nederland is het protest al twee dagen op rij flink uit de hand gelopen. Er ontstonden zware rellen, politiewagens werden in brand gestoken, agenten raakten gewond.