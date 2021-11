De wereldvermaarde viroloog Peter Piot heeft geen begrip voor ongevaccineerd zorgpersoneel. Wat hem betreft hebben vaccinweigeraars in de zorg mogelijk ‘doodslag’ op hun geweten.

De Belgische viroloog en internationale autoriteit op het vlak van virusbestrijding Peter Piot noemt de verplichte vaccinatie in de zorg essentieel, wat hem betreft had het al veel eerder tot een plicht moeten komen. Dat zei hij in de Zevende Dag op Eén. Voor Piot is het een zaak van ‘fundamentele ethiek’ dat je ‘de minst weerbaren, onder wie kankerpatiënten die een chemobehandeling ondergaan in een ziekenhuis’, niet blootstelt aan een verhoogd risico op het virus. ‘Wie het virus binnenbrengt op zo’n afdeling veroorzaakt uiteindelijk de dood van die mensen. Ik ben geen jurist, maar in mijn ogen is dat doodslag.’ Piot, die de Europese Commissie bijstaat met advies over het coronavirus, wijst op de eed van Hippocrates die artsen hebben afgelegd. ‘Artsen hebben nu eenmaal verplichtingen. Als je operaties uitvoert bijvoorbeeld, moet je gevaccineerd zijn tegen hepatitis, dat aanvaardt iedereen.’

Het federale kernkabinet besliste vrijdag dat zorgpersoneel vanaf 1 januari drie maanden krijgt om zich te laten vaccineren. Wie daarna nog weigert, wordt ontslagen en krijgt meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon. ‘Je job verliezen is een stevige maatregel, en in eerste instantie moet er gekeken worden of die mensen binnen hun organisatie niet elders kunnen worden ingezet waar ze niet in contact komen met patiënten. Maar als dat niet kan, moeten volgens Piot de ‘belangen van heel veel mensen’ prioriteit krijgen op de ‘belangen van één persoon’, die de consequenties van zijn keuze moet aanvaarden. ‘Coronatesten en mondmaskers zijn niet voldoende in ziekenhuizen en woon-zorgcentra. Zonder vaccinatie gaan we echt mensen doden.’

Hij is er zich terdege van bewust dat vaccins geen honderd procent bescherming bieden, ‘maar ze beschermen wel heel goed tegen ernstige ziekte en dood door corona’.

Vaccin voor kinderen

Piot, die overigens zelf dertien weken erg ziek is geweest toen het coronavirus hem te pakken kreeg, roept politici op om zo snel mogelijk het vaccin aan te bieden aan kinderen. Zo wil hij vermijden dat kinderen anderen tegen sneltempo besmetten en het virus zich verder verspreidt.

Over de toekomst had hij niet meteen rooskleurige visioenen: ‘volgens mij zullen mondmaskers nog vele jaren nodig zijn in wintertijden, ik ga ze alvast zeker dragen in de toekomst.’ Het is voor hem een zaak van collectieve discipline, noodzakelijk tegen de nieuwe covid-variaties die er wellicht aan zitten te komen.

‘We denken te snel dat we er zijn, dat we het onder controle hebben, maar het virus is sneller. Het verspreidt zich al wanneer we het nog niet zien.’